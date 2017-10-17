UYP, 462,4 milyar dolar açık verdi

17 Ekim 2017

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ağustosta 2016 sonuna göre yüzde 5,1 artarak 226,5 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 19,1 artışla 688,8 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos sonuna ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, ağustos ayında 2016 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 5,1 artarak 226,5 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 19,1 artışla 688,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, ağustosta 462,4 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, geçen yılın sonunda 363 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi geçen yılın sonuna göre yüzde 5,4 artışla 112 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi de yüzde 5,2 yükselerek 72 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları, geçen yılın sonuna göre yüzde 3,4 artışla 31 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yılın sonuna göre yüzde 35,6 artışla 192,1 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Portföy yatırımları 2016 sonuna göre yüzde 26,3 artarak 180,6 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku geçen yılın sonuna göre yüzde 56,8 artışla 55,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 30,6 yükselerek 34,9 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 8,8 artarak 42 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 sonuna göre yüzde 7,5 artarak 316,1 milyar dolara çıktı. Diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları geçen yılın sonuna göre yüzde 7,5 azalarak 800 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, geçen yılın sonuna göre yüzde 11 yükselerek 33,8 milyar dolara, TL mevduatı da yüzde 4,1 artarak 12,7 milyar dolara ulaştı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,8 artışla 88,3 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 9,2 yükselerek 109,6 milyar dolara çıktı.