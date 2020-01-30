Uysal: Dolarizasyonda azalış trendi devam edecek

30 Ocak 2020

TCMB Başkanı Murat Uysal, dolarizasyonda mevcut seviyelerin hala yüksek olmakla birlikte, azalış trendinin zamana yayılarak devam edeceğini söyledi. Uysal, "2019 mayısına kıyasladığımızda toplam döviz mevduatları içerisinde gördüğümüz en yüksek yüzde 56'lar seviyesinden yüzde 51'lere doğru geldik. Ancak hala nispeten yüksek seviyede. Yatırımcıların TL tercihinin artmaya başladığını söyleyebiliriz. Altın, yatırımcılar açısından son dönemde tercih edilen bir enstrüman olmaya başladı, merkez bankaları için de bu geçerli, biz de toplam rezervlerimizdeki altın için adım atıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kur, rekabetçi seviyede"

İhracat ve ithalat gelişmelerine bakıldığında kurun rekabetçi olduğunun tespitini yaptıklarını söyleyen Uysal, "MB’nin herhangi bir kur tahmini yok. Döviz kurundaki istikrarı önemsiyoruz. İstikrarın enflasyondaki iyileşmeye büyük katkı sağladığını geçtiğimiz yıl gördük" dedi.

Döviz kurundaki istikrarlı seyrin 2020 yılı içinde de devam etmesini beklediklerini ifade eden Uysal, "Beklenmedik koşullar, olası dış koşullarda MBolarak kurdaki istikrarı sağlayıcı gerekli tedbirleri alma imkanımız bulunuyor" dedi.

"Reel getiride hala pozitifiz"

Uysal "Enflasyon görünümüne ve yıl sonu enflasyon tahminlerimize baktığımızda reel getiride halen pozitif tarafta olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

"Gidişat TL kredilerde yüzde 20 civarında büyümeye işaret ediyor"

Kredi büyümesinde iyileşme yaşandığını kaydeden Uysal, "Bireysel tarafta başlayan bu hareketlenme ticari tarafa da yansımaya başladı, ağırlıklı TL olmak üzere. Gidişat 2020 yılı için TL kredilerde yüzde 20'ler civarında, yabancı kredilerde yatay bir seyir ve toplamda yüzde 15'in üzerinde büyümeye işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

"Koronavirüs etkilerini değerlendirmek için erken"

MB Başkanı Uysal, Çin'deki koronavirüsünün etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu, Çin'de salgın devam ederse öncelikle büyümeleri üzerinde bir etkisi olacağını, ticaret ve emtia fiyatları üzerinde etkisi olabileceğini ifade etti. Uysal gelişmeleri yakından takip ettiklerini, gerekirse ellerindeki araçlarla adım atma imkanı olduğunu bildirdi.

MB'nin enflasyon tahmini değişmedi