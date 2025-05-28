Uzmanlar, Euro'nun doların alternatifi olma potansiyelinin bulunduğunu ancak bunun için Euro Bölgesi ülkeleri arasındaki birliğin sağlanması başta olmak üzere birtakım aksiyonlar alınması gerektiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın "Euro'nun doların alternatifi olabileceğine" dair açıklamaları Euro'nun bu konudaki potansiyelinin olup olmadığını gündeme getirdi.

Lagarde, mevcut dünya düzeninin temelinden sarsılmakta olduğunu belirterek, dünyanın daha fazla korumacılığa yöneldiği bir dönemde Euro'nun daha büyük bir rol üstlenmesi için fırsatlar gördüğünü söyledi.

Çok taraflı işbirliğinin yerini ikili işbirlikleri ile ikili güç oyunlarının aldığını vurgulayan Lagarde, küresel finansal sistemin temel taşı olan ABD dolarının baskın rolü konusunda bile belirsizlik olduğunu dile getirdi.

Uzmanlar: Potansiyel bulunuyor ancak...

Uzmanlar, Euro'nun doların alternatifi olma potansiyelinin bulunduğunu ancak bunun için Euro Bölgesi ülkeleri arasındaki birliğin sağlanması başta olmak üzere birtakım aksiyonlar alınması gerektiğini belirtti.

Rabobank Kıdemli FX Stratejisti Jane Foley yaptığı değerlendirmede Lagarde'ın yorumlarının Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in seçimlerin ardından yaptığı ve ABD'den daha fazla bağımsızlık çağrısında bulunan açıklamalarıyla aynı tonda olduğunu belirtti.

"Euro Bölgesi'ndeki mali birliğin eksikliği ve ABD sermaye piyasalarının derinliği, Euro'nun küresel rezerv para birimi olarak doların yerini almasının önündeki önemli kısıtlamalar olarak kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Foley ancak bunun Euro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin doların değerini aşındırmayacağı anlamına gelmediğini aktardı.

Foley, "Lagarde'ın, Euro Bölgesi'nin bundan sonra daha fazla ticaretin Euro üzerinden yapılması yönünde baskı yapacağı şeklindeki açıklamaları dolara olan bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir adım" dedi.

'Kesinlikle alternatif olma potansiyeline sahip'

Londra merkezli Ballinger Group FX Piyasalar Analisti Kyle Chapman "Euro kesinlikle dolara alternatif olma potansiyeline sahip ancak değişiklikler yapılması gerekecek" dedi.

ABD'nin daha tutarlı bir yapıda olması, tekil ve oldukça likit bir borç piyasasına sahip olması, Euro Bölgesi'nin ise parçalanmış olması ve her birinin kendi politikaları olan ve bazılarının diğerlerinden daha güvenilir olduğu hisse senedi ve tahvil gibi yatırım araçlarının ihracını yapan kuruluşlardan oluşması nedeniyle doların sıklıkla tercih edildiğini söyleyen Chapman, Alman tahvil piyasasının kendisine rakip olan tahvil piyasalarıyla rekabet edemeyecek kadar küçük ve diğer Avrupa ülkelerinin de o kadar güvenilir olmadığını aktardı.

Chapman, "Euro'nun gerçek bir dolar alternatifi haline gelmesi için daha fazla ortak borçlanma ve AB düzeyinde borçlanma, daha fazla entegre sermaye piyasaları ve daha fazla avro cinsinden ticaret gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.