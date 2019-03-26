Uzmanlar dolar/TL için ne dedi?

26 Mart 2019

DÜNYA ONLINE

TL Cuma günkü sert değer kaybının ardından TCMB'nin attığı adımlarla kayıplarının bir kısmını geri alırken uzmanlar dolar/TL'de oynaklığın arttığına dikkati çekiyor.

Dün 5.76'dan açıldıktan sonra kapanışta 5.55'de yer alan kur, bugün en düşük 5.47'yi gördü. Dolar/TL saat 13:09'da 5.5250 seviyesinden işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 6.2750'deydi.

Gün içinde hareketli saatler geçirme potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Meksa FX Analisti Serkan Uludağ, kurun Merkez Bankası adımları ile 5.50 civarına gevşediğini ancak 5.4820 bölgesinin ana destek konumunda bulunduğunu belirtti.

Uludağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'yle ilgili kararı imzalamasının riskleri artırdığına işaret ederek, "Gün içinde hareketli saatler geçirme potansiyelimiz yüksek. Yerel seçimlere de çok az bir süre kalması sebebiyle, riski sevmeyen yatırımcıların uzak durması, risk yönetimi açısından mantıklı olabilir" diye konuştu.

CDS'lerdeki artış baskıya neden oluyor

Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Muammer Demir ise, TCMB sonrası kur geri çekilse de 5 yıllık CDS risk primindeki yükselişin TL fiyatlamalarını baskı altına aldığını belirtti.

Demir, küresel piyasalarda dolarda devam eden zayıf görünüm ve TL'nin dolara karşı gelişmekte olan ülke para birimlerine göre pozitif ayrışmasıyla kurdaki düşüşün öne çıktığını vurgulayarak, "TCMB adımlarının etkisiyle kur 5.4650 seviyelerine kadar gerilerken, 5 yıllık CDS risk priminde yaşanan yükseliş eğiliminin TL fiyatlamalarını baskı altında bıraktığı gözleniyor" dedi.

Demir, "Teknik olarak incelendiğinde, yüksek oynaklık ortamında çok sağlıklı görüntü vermese de, kurun 200 günlük hareketli ortalaması olan 5.4654 seviyesi fiyatlamaların yönü açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzerinde tutunmanın sürmesi durumunda 5.6500-5.7000 direnç bölgesi kısa vadede takip edilebilir" yorumunu yaptı.

TL'de oynaklık göstergeleri yükseldi