Vadeli Doğal Gaz Piyasası işleme açıldı

Türkiye'nin enerji borsası EPİAŞ bünyesinde faaliyet gösterecek Vadeli Doğal Gaz Piyasası canlı işlemlere açıldı.

EPİAŞ’ın Vadeli Doğal Gaz Piyasası (VGP) ilk işlemlerde ocak vadeli kontrat bin metreküp başına 3 bin 413 TL’den işlem görürken, aralık vadeli kontrat 3 bin 155 TL’den işlem gördü.

30 Eylül’de spot piyasada doğal gaz bin metreküp başına 2 bin 927 TL’den işlem görmüştü.

EPİAŞ tarafından halen işletilmekte olan ve 7 güne kadar ürünler için işlem yapılabilen Spot Piyasa kapsamında, yatırımcılar günlük (gün öncesi, gün içi, gün ertesi) ve haftalık (hafta sonu, hafta içi, hafta tümü) ürünler ile katılımcılar portföylerini dengeleyebilir ve fiziksel optimizasyon yapabilirken, Vadeli Doğal Gaz Piyasası kapsamındaki Aylık, Çeyreklik ve Yıllık Ürünler ile bunlara ilave olarak, geleceğe yönelik fiyat beklentilerini keşif (price discovery) ve fiyat riskinden korunma (hedging) imkânı elde edebilecekler.