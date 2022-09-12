Vadeli işlemlerde emir/işlem oranı da hesaplanacak

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda EİO (emir/işlem oranı, Order-to-Trade Ratio) verilerinin hesaplanmasına ve üyelerle paylaşılmasına karar verdi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Borsamızda artan işlem hacimleri, piyasalar arası etkileşim, algoritmik ve yüksek frekanslı işlemlerin etkisiyle işlem sistemine girilen/değiştirilen/iptal edilen emir sayısında beklenen bir artış gözlemlenmektedir. Dünya genelinde de teknolojik gelişmenin etkisiyle borsacılık sektöründeki eğilimin bu yönde olduğu uzun bir süredir görülmektedir. Bu çerçevede, emirlerin izlenebilmesi, raporlanabilmesi

ve analiz edilebilmesi büyük önem kazanmıştır." dedi.

Ergun şu bilgileri verdi:

"Küresel borsalarda gerçekleşen işlemlere nispeten çok daha yüksek sayılara ulaşan emirlerin değerlendirilmesinde emir/işlem oranının ("Order-to-Trade Ratio", EİO) birincil gösterge olarak öne çıktığı, çeşitli yaklaşım ve yöntemlerle bu oranın hesaplandığı gözlemlenmektedir.

Bu çerçevede, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda EİO verilerinin hesaplanmasına ve üyelerle paylaşılmasına karar verilmiş olup hesap-sözleşme bazında EİO verileri 16/09/2022 tarihinden itibaren günlük olarak "Connect" sistemine yüklenecektir. EİO hesaplamasında girilen, değiştirilen ve iptal edilen tüm emirler ile özel işlem bildirimleri hariç tüm işlemler dikkate alınmaktadır.

Yatırımcıların emir/işlem hareketlerinin ve risklerinin mümkün olduğunca gerçek zamanlı olarak takip edilebilmesi için üyelerimizin de kendi sistemlerinde gerekli altyapıya sahip olmaları ve EİO verilerini Borsamız tarafından sağlanacak verilerle kontrol etmeleri beklenmektedir."