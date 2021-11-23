Vadeli piyasada 'limit' hamlesi

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Döviz kurları ve gram atlındaki sert hareketlerin ardından VİOP'ta üst limit yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıktı.

Borsadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören USD/TL, EUR/TL, RUB/TL ve CNH/TL döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile Gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için yüzde 20'ye çıkarıldığı belirtildi.

Koruma amaçlı hamle

Daha önce VİOP sözleşmelerinde günlük marjın yüzde 15 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Meksa Yatırım VİOP Genel Müdür Yardımcısı Ergün Tekgül, yatırımcıların kısa vadeli ataklardan olumsuz etkilenmemesi için endeksin yüzde 15’te tutulup döviz ve altın sözleşmelerinin yüzde 10’a çekildiğini kaydetti. Bugünkü yüzde 10 tavanın ardından ise Borsa İstanbul’dan bir hamle geldiğini kaydeden Tekgül, “Korunma amaçlı işlem yapanların zor durumda kalmasının önünü geçilmek istenmesi nedeniyle marj yüzde 20’ye çekildi” dedi.