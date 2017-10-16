Vakıf Emeklilik'ten, "Finansal Okuryazarlık" eğitimi

16 Ekim 2017

Vakıf Emeklilik de Türkiye’de finansal okuryazarlığı artıracak toplumsal sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.

Vakıf Emeklilik, çocuklara küçük yaşlardan itibaren tasarruf bilincini kazandırmak amacıyla ilkokullara yönelik olarak Kumbara Tasarımı Resim Yarışması düzenliyor. 7-10 yaş arası ilköğretim öğrencilerinin hayallerindeki kumbarayı resme döktükleri bu yarışma ile geleceğin bireylerine tasarrufun önemi aşılanıyor. Türkiye genelinde düzenlenen yarışmanın üçüncüsü bu yıl Eylül ayında gerçekleştirilecek.



Vakıf Emeklilik’in finansal okuryazarlık alanındaki bir diğer projesi de Sigorta Laboratuvarı.

Vakıf Emeklilik bu kapsamda Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şişli Ahi Evran Lisesi’nde sigorta laboratuvarı açtı. Proje ile öğrencilerin sigorta ile lise yıllarında tanışması amaçlanıyor. Sigorta Laboratuvarı projesi, sigortacılıkta kariyer yapmak isteyen gençlere şimdiden önemli bir iş deneyimi kazandırıyor. Gençler, proje aracılığıyla kendilerini geliştirebilecek ve sektörün önemli isimleri ile bir araya gelebilecek. Genç yaşta kazanılan bu tecrübe sayesinde de ileride çalışmak istedikleri şirketlerin ilk tercihleri arasında yer alabilecekler.