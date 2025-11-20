Vakıf Faktoring halka arz sonrası BİST'te güçlü açılış yaptı
Vakıf Faktoring (VAKFA), 12-14 Kasım'da tamamlanan talep toplama sürecinin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Halka arz fiyatı 14,20 TL olan şirketin payları, ilk işlem gününde yüzde 10 primle 15,62 TL’den açıldı. Halka arza 684 bini aşkın bireysel yatırımcı katılırken, yatırımcılara 198 lot dağıtıldı.
Yatırımcılara 198 lot dağıtıldı
Şirkete yönelik yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu halka arzda toplam 225 milyon adet pay satıldı. Sürece 684.223 bireysel yatırımcı katılırken, dağıtım sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara 198 lot, yani yaklaşık 2.811 TL tutarında pay dağıtımı yapıldı.
3,2 milyar TL’lik halka arz büyüklüğüne ulaşan Vakıf Faktoring, borsadaki ilk gününde finans sektörü halka arzları arasında dikkat çeken bir performans sergileyerek işlem görmeye başladı.