Vakıf Katılım, 'KOBİ Finansman Destek Programı'nı hayata geçirdi

Vakıf Katılım kamu teşvik ve hibe programlarına aracılık etmek üzere KOSGEB’le yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği çerçevesinde hayata geçirilen “KOBİ Finansman Destek Programı” ile KOBİ'lerin daha yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi yapıya ulaşmalarını hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen “KOBİ Finansman Destek Programı” ile Vakıf Katılım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteği alarak işini kurmuş faal işletmelere ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi programından yararlanan işletmelere önemli destekler veriyor.

Bu doğrultuda firmalara İşletme Finansmanı, Makine ve Teçhizat Finansmanı ve Acil Destek Finansmanı kapsamında finansman maliyetlerinde geri ödemesiz teşvik ve 36 aya kadar vade seçenekleri ile 500 bin TL’ye kadar finansman desteği sunuyor.

"Reel sektör aktörlerine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Anlaşma ile 4i olarak adlandırdığımız İstihdam, İmalat, İhracat, İnovasyon alanlarında faaliyet gösteren reel sektör aktörlerine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." dedi.

Vakıf Katılım olarak sanayi hamlesi programı kapsamında kendilerini büyüme modelinin bir parçası olarak kabul ettiklerini söyleyen Göktaş, "Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar istihdam sağlamaya yönelik faaliyet gösteren tüm girişimcilerin yanında olduk, yatırımlarına kaynak sağladık. Teknolojik yatırımlarıyla ülkemize katma değer sağlayan firmalara pozitif ayrımcılık yaparak önemli çalışmalara imza attık. Şimdi de bu çalışmalarımıza KOBİ Finansman Destek Programı’nı eklediğimiz için çok mutluyuz. KOSGEB’le gerçekleştirdiğimiz iş birliği neticesinde hazırladığımız program sayesinde KOBİ’lerimizin yatırımlarını ve üretimlerini destekliyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de 'imalat, istihdam, ihracat, inovasyon' alanında reel sektöre desteğimizi artırarak devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.