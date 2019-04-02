Vakıf Katılım, yüzde 59 büyüdü

02 Nisan 2019

Vakıf Katılım, 2018 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı.

Vakıf Katılım 2018 yılında, 15.1 milyar TL fon toplarken, ülke ekonomisine nakdi + gayri nakdi toplam 19.1 milyar TL destek sağladı. 2018 yılı sonu itibarıyla toplam 325,4 milyon TL net kâr elde eden Vakıf Katılım’ın aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 58.6 artışla 21 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde özkaynakları 1.527 milyar TL olarak gerçekleşirken, yasal yükümlülük seviyesi olan yüzde 12’nin üzerinde seyreden sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 13.6 oldu.

Finansal olarak oldukça başarılı bir dönem geçiren Vakıf Katılım, tüm Türkiye’yi kapsama stratejisi doğrultusunda 2018 yılı içerisinde 28 yeni şube açarak 42 ilde toplam 91 şubeye ulaştı.

“325 milyon TL net kâr kaydettik”

2018 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Tecrübeli yönetimimiz, sürekli gelişen dağıtım kanallarımız, dinamik operasyon sistemlerimiz ve özverili çalışanlarımız sayesinde son derece başarılı bir seneyi geride bıraktık. Üçüncü faaliyet yılımız olan 2018 yılında aktif büyüklüğümüz bir önceki yıla göre yüzde 58.6 artışla 21 milyar TL’ye ulaştı. 2018 yılında gerek güçlü fonlama kaynaklarımız gerekse özkaynağımızla reel sektöre desteğimizi arttırarak nakdi + gayri nakdi 19.1 milyar TL fon kullandırdık. Halkımızın Vakıf Katılım markasına gösterdiği teveccüh ve güvenin bir sonucu olarak topladığımız fonları yüzde 50.5 arttırarak 15.1 milyar TL’ye ulaştık. Başarılı performansımızı sürdürdüğümüz 2018 yılında 325 milyon TL net kâr kaydederek gerek aktif kârlılığında (yüzde 1.9) gerekse özkaynak kârlılığında (yüzde 25.2) bankacılık sektörünün ilk sıralarında yer almaktayız. Strateji ve hedeflerimiz kapsamında şubeleşme çalışmalarımızı 2018 yılında da sürdürdük ve şu anda 42 şehirde 91 şubemizle müşterilerimize hizmet veriyoruz” dedi.

“Son 20 ayda yaklaşık 7,4 milyar TL’lik ihraç gerçekleştirdik”

2018 yılında KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarına kolayca ulaşmalarını sağlamak üzere hayata geçirilen projelere destek olmaya devam ettiklerini dile getiren Göktaş sözlerine, ”Hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için faaliyetlerimizi sürdürdük ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemini kullanarak kira sertifikası ihraçları aracılığıyla piyasaya yeni fon sağladık.

Kira sertifikası ihraçlarımız ile son 20 ayda, Vakıf Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden 37 ihraç neticesinde yaklaşık 7,4 milyar TL’lik ihraç gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız sonucunda fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirirken diğer yandan, Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden yaptığımız 7 ihraç neticesinde de yaklaşık 903 milyon TL’lik ihraç ile özel sektör şirketlerinin faizsiz sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik.

Ayrıca, Katılım Varlık Kiralama aracılığıyla 2019 yılı ilk çeyreğinde planlanan ilk özel sektör yurt dışı sukuk ihracımızı yapabilmek için 250 milyon ABD doları tutarında SPK ihraç tavanı onayı aldık” şeklinde devam etti. Teknoloji ile büyüme vizyonu doğrultusunda önemli yatırımlar

Müşterilerine en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve finansal hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla dijitalleşme çalışmalarına büyük bir hızla devam ettiklerini belirten Göktaş,” Kuruluş aşamasından itibaren “Teknoloji ile Büyüme” vizyonu doğrultusunda stratejimizi oluşturduk. Bu stratejimiz paralelinde teknolojiye şimdiye kadar önemli yatırımlar gerçekleştirdik.

2018 aynı zamanda ortaya koyduğumuz çalışmaların ödüllerle taçlandırıldığı bir sene oldu. Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödülleri’nde 'Türkiye'nin En Başarılı Katılım Bankası' ödülünü kazanırken, ödülü sektörün büyümesine yaptığımız katkılar nedeniyle almanın memnuniyetini yaşadık. Bir diğer ödülümüz ise halkımızın yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu layık görüldüğümüz “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsamındaki “Yılın En İtibarlı Katılım Bankası” ödülü oldu.

“Türkiye’nin Milli Altın Bankası olma hedefi doğrultusunda önemli adımlar atacağız”

Katılım bankacılığı sektörünün en hızlı büyüyen kurumu olduklarını ifade eden İkram Göktaş, 2019 ile ilgili hedefleri de şu sözlerle açıkladı: “Önümüzdeki dönemde bireysel ve KOBİ müşteri sayımızı daha da artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazemizi çeşitlendirip, daha fazla kişiyi katılım bankacılığıyla tanıştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sağlıklı bilanço yapımızı koruyarak emin adımlarla hızla büyümeye devam edeceğimiz 2019 yılında, 110 şubeye ulaşarak Türkiye genelindeki kapsama alanımızı genişletmeyi planlıyoruz.

Vakıf Katılım olarak, Türkiye’nin Milli Altın Bankası olma hedefini stratejik hedef olarak belirledik. Bu doğrultuda attığımız önemli adımlarla geçtiğimiz sene kıymetli maden piyasalarında piyasa yapıcısı olan ilk kamu bankası, BİST Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasında en fazla işlem yapan kamu bankası ve 425 milyon ABD doları değerinde altın ihracatı ile 854 kurum arasında 3. kurum olduk.

2018 yılında Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’nda toplam altın hacminin yaklaşık yüzde 35‘lik kısmını, gümüşte ise toplam fiziksel gümüş hacminin yaklaşık yüzde 30‘luk kısmını gerçekleştirdik. 2019 yılında da piyasa payımızı daha da artırmak arzusundayız.

Yurt içi piyasanın yanı sıra uluslararası piyasalardaki işlem hacmimizi genişletmemize olanak tanıyacak çalışmaları büyük bir hızla devam ettirmekteyiz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin Milli Altın Bankası olma hedefine doğru önemli adımlar atacağız.

Bunun yanında 2019 yılında da hükümetimizin Yeni Ekonomi Programı’nda önceliklendirdiği sektörlere ağırlık vererek stratejik projeleri finanse etmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Yeni Ekonomik Plan’dan yola çıkarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik, hali hazırda destek sunduğumuz maden, enerji hammaddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.