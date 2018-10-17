ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Haberler
  • Finans
  • Vakıf Katılım’a iki yeni yönetim kurulu üyesi

Vakıf Katılım’a iki yeni yönetim kurulu üyesi

Naci Ağbal ve Osman Çelik, Vakıf Katılım’ın yönetim kurulunda yer alacak.

Vakıf Katılım’a iki yeni yönetim kurulu üyesi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-
Vakıf Katılım açıklamasına göre, Vakıf Katılım, bugün olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran başkanlığında düzenlenen toplantıda, 64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Naci Ağbal’ın ve bugüne kadar katılım bankacılığı sektöründe birçok kurumun üst yönetiminde aktif yer alan, Hazine Müsteşarı olarak görev yapmış  Osman Çelik’in yönetim kurulu üyeliklerine atamaları yapıldı.
Son dakika Naci Ağbal osman çelik

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.