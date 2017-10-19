Vakıf Katılım’a Mükemmellik Ödülü

19 Ekim 2017

Vakıf Katılım, uluslararası bankacılık işlemleri ve para transferlerinde ulaşmış olduğu hız - hatasızlık oranı ile KBC Bank tarafından mükemmellik ödülüne layık görüldü.



Mükemmellik ödülü, yurt dışına gönderilen SWIFT mesajlarında; SWIFT merkezi ve muhabir bankaların STP (Straight Through Processing – Uçtan Uca Otomasyon) ile ilgili belirlemiş oldukları kurallara uygun hareket edilmesi ve bankaların yakaladığı başarı oranına göre veriliyor.

SWIFT mesajı gönderilerini yıllık ortalama yüzde 95 ve üzerinde bir oranla hatasız olarak gerçekleştiren kurumlar bu ödülü almaya hak kazanıyor.



Vakıf Katılım, 2016 yılı içerisinde herhangi bir manuel müdahaleye gerek kalmadan yüzde 100’lük bir başarı oranı ile ödemeleri tamamlaması nedeniyle "Euro STP Mükemmellik Ödülü"ne layık bulundu.



Ödül hakkında bir değerlendirmede bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş "KBC Bank tarafından Vakıf Katılım’a verilen bu ödül; kurulduğu ilk yılda, kurumumuzun profesyonellik ve kalite düzeyinin uluslararası standartlara eriştiğini, teknik altyapımız ve uzman kadromuz ile müşterilerimize vaat ettiğimiz kaliteli hizmetin gerçekleştiğini gösteriyor. Vakıf Katılım olarak ilerleyen dönemlerde de her alanda hızlı ve kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.