Vakıf Katılım'da "HeRobot" mesaisi başladı

Vakıf Katılım, "Teknoloji ile Büyüme" vizyonuyla başlattığı açılımlardan biri olan Robotik Süreç Otomasyonu Projesi'ni (RPA) hayata geçirdi.

Vakıf Katılım açıklamasına göre, RPA teknolojisinin kullanımı ile Vakıf Katılım’da operasyonel süreçler çok daha kısa sürelerde ve sıfır hata ile gerçekleşecek.

Vakıf Katılım İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri ekiplerinin iş birliği ile hayata geçen ve bankanın "Teknoloji ile Büyüme" vizyonu doğrultusundaki açılımlarından biri olan HeRobot, operasyonel iş gücü tasarrufu ve maliyet alanlarında Vakıf Katılım'a katkı sağlayacak.

İlk aşamada, "KGF kullandırım sürecinde ekran üzerinde gerçekleştirilen bilgi girişlerinin doğruluğuna ilişkin kontrollerin yapılması" ve "SGK sitesi üzerinden personellere ait sağlık ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi" için kullanılan robot yazılım, ilerleyen dönemlerde Vakıf Katılım'ın pek çok operasyonel sürecinde rol alacak.

"Operasyonel verimlilik açısından önemli"

Dünyanın dijital alanda teknolojik dönüşümler yaşadığı bir dönemde, sektöre yeni nesil alt yapılar kullanan dijital bir kurum olarak giriş yapan Vakıf Katılım, sektörde yaşanan tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor.

Böylece ihtiyaçlar doğrultusunda müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak teknolojileri hızla sistemlerine entegre ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım'ın Ar-Ge merkezi ünvanına sahip tek kamu bankası olmasının etkisiyle dijitalleşmenin ana odaklarından biri olduğunu aktardı.

Bir insanın 45 dakikada tamamladığı işi 2 dakikada ve hatasız bir şekilde tamamlayabilen HeRobot ile ayda 600 saatten fazla kazanım sağlamış olacaklarını belirten Göktaş, "Operasyonel verimlilik ve çalışanlarımızın daha nitelikli işlere zaman ayırabilmesi adına bunu çok önemsiyoruz. HeRobot’u yaygınlaştırmayı planladığımız süreçler tamamlandığında, yılda 268 günlük efor harcanan işlerin süresi 200 saate inmiş olacak." ifadelerini kullandı.