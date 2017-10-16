Vakıf Katılım'dan 200 milyonluk kira sertifikası ihracı

16 Ekim 2017

2016 yılının Şubat ayında hizmete giren Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile 200 milyon tutarlı dördüncü kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

12 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile Vakıf Katılım 200 milyon TL’lik yeni kaynak temin etmiş oldu. 104 gün vadeli ihraca, oldukça yoğun talep geldi. Söz konusu ihraç, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 21 Nisan tarihinde alınmış olan 2 Milyar TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında, nitelikli yatırımcılara tahsisli satış şeklinde gerçekleştirildi. Bu işlem sonunda Vakıf Katılım tarafından şu ana kadar gerçekleştirilen kira sertifikası ihraçlarının büyüklüğü 950 milyon TL’ye ulaştı.



Kira sertifikası ihraç sürecini değerlendiren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş:



"Vakıf Katılım olarak bir yandan hızla şubeleşerek bireysel müşterilerin ve KOBİ’lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılıyor, bir yandan da fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 200 milyon tutarlı dördüncü kira sertifikası ihracımızı da başarıyla tamamladık. İhracımıza gelen yüksek talep, yatırımcıların Vakıf Katılım’a olan güvenini ve faizsiz yatırım ürünlerine olan ilgisini gösterdi.

Yılın son aylarında da yeni ihraçlara devam ederek kira sertifikası piyasasının büyümesine, faizsiz sermaye piyasası ürünlerinin derinleşmesine ve bu şekilde ekonomiye katkı sağlamaya devam etmeyi amaçlıyoruz.

Kuruluşumuzun üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen ulaştığımız verimli ve yüksek ivmeli büyüme neticesinde 2017 yılı ilk yarı sonunda 49.7 milyon TL net kara ulaştık. Şu an 26 ilde toplam 49 şubeyle hizmet veriyoruz. Strateji ve hedeflerimiz kapsamında şubeleşme çalışmalarına ağırlık vermeye devam ederek yakın zamanda ülke coğrafyamızın büyük bir kısmını kapsamayı hedefliyoruz" dedi.