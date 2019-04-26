Vakıfbank, 1.1 milyar dolarlık sendikasyon temin etti

26 Nisan 2019

VakıfBank, 17 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 279,5 milyon dolar ve 723,5 milyon euro olmak üzere toplam 1.1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

Japon Mizuho Bank'ın ajan banka olduğu ve koordinatörlük görevini Emirates NBD Capital ile paylaştığı 367 gün vadeli kredinin maliyeti; Kasım 2018'deki işleme göre 25 baz puan düşerek dolar dilimi için Libor + yüzde 2.50 ve euro dilim için ise Euribor + yüzde 2.40 oldu.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak işlemin yenileme rasyosu ise yüzde 100 seviyesine ulaştı.

Konuya ilişkin açıklamasında VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "17 ülke ve 38 bankanın katılımıyla sendikasyon kredimizi yüzde 100 oranında yenileyerek ülkemiz üzerindeki spekülasyonlara karşı güçlü bir cevap verdik. Yurt dışından uzun vadeli ve uygun maliyetlerle kaynak sağlamaya ve ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

İşlemle ilgili önemli hususlardan birinin de katılımcı banka sayısındaki artış olduğunu belirten Özcan, "Geçen yılın Nisan ayındaki işlem ile karşılaştırıldığında dokuz yeni bankanın iştirak ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Sendikasyon işleminde bizi destekleyen bankalarla iş hacmimizi daha da artıracağız. Yurt dışından kaynak temin ederek reel sektöre destek olmaya ve dış ticareti finanse etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.