VakıfBank, 1.3 milyar liralık İTMK ihraç etti

15 Aralık 2017

VakıfBank, ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK-covered bond) programı kapsamında HSBC Bank PLC'nin yatırımcı olduğu, hazine işlemlerine dayalı, 5 yıl vadeli ve 1.3 milyar TL tutarında İTMK ihracını tamamladı.

Böylelikle, 2016 yılında yapılan 500 milyon euro tutarındaki İTMK ihracı ve ekim ayında gerçekleştirilen 1.3 milyar TL'lik işlemle birlikte 2017 yılında covered bond programı kapsamında gerçekleştirilen ihraç tutarı 2.6 milyar TL'yi aşmış oldu. VakıfBank'ın son 3 aylık dönemde İTMK (covered bond) ve TL cinsinden sermaye benzeri kredi tahvil ihracı ile uzun vadeli mevduat dışı TL ihraç tutarı ise 3.2 milyar TL'ye ulaştı.

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Daha önce değişik platformlarda sık sık vurguladığım gibi TL kaynakların vadesini mevduat dışı ürünlerle uzatmak, kaynak çeşitliliği sağlamak ve TL mevduatlarda faiz baskısını azaltmak hem ekonomi yönetimimizin, hem de bankamızın öncelikli hedefleri arasındadır. Mevduat dışı ürünler vasıtasıyla TL kaynaklarımızın ortalama vadesini uzatarak, sağlam ve likit bilanço yapımız ile ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Konut kredilerine dayalı İTMK programı kapsamında Türkiye'de euro cinsinden ilk ihracı yaptıklarını belirten Özcan, "Nisan 2016 döneminden itibaren İTMK programımız kapsamında farklı yapılarda hem euro hem TL cinsi ihraçlar gerçekleştirdik. Şu an toplamda yaklaşık 5 milyar TL'lik ihraç tutarı ile en çok İTMK ihracı yapan Türk bankasıyız" diye konuştu