Vakıfbank, 5 yıllık dolar cinsi tahvil planlıyor
Vakıfbank 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları için bankalara yetki verdi
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Vakıfbank dolar cinsi tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları düzenlemeleri için bankalara yetki verdi.
IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre bugün başlayacak toplantıların ardından piyasa koşullarına göre 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihraç edilebilecek.
Vakıfbank yatırımcı toplantıları ve talep toplamaları için BNP Paribas, Citi, Emirates NBD Capital, HSBC, ING, SMBC Nikko, Standard Chartered ve UniCredit'e yetki verdi.