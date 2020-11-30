Vakıfbank, 5 yıllık dolar cinsi tahvil planlıyor

Vakıfbank dolar cinsi tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları düzenlemeleri için bankalara yetki verdi.

IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre bugün başlayacak toplantıların ardından piyasa koşullarına göre 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihraç edilebilecek.

Vakıfbank yatırımcı toplantıları ve talep toplamaları için BNP Paribas, Citi, Emirates NBD Capital, HSBC, ING, SMBC Nikko, Standard Chartered ve UniCredit'e yetki verdi.