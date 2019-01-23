VakıfBank, 550 milyon liralık kaynak sağladı

23 Ocak 2019

VakıfBank, ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK-covered bond) programı kapsamında 8 yıl vadeli, 396 milyon TL tutarında yeni bir ihraç gerçekleştirdi. Tahsisli satış formatında yapılan ihraç işleminin yatırımcısı uluslararası bir yatırım bankası olurken, hazine işlemleri altında gerçekleştirilen swap işlemleri dahil elde edilen yurtdışı kaynak tutarının büyüklüğü ise 550 milyon TL seviyesine ulaştı.

2016 yılında kurdukları konut kredilerine dayalı ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK-covered bond) programı kapsamında yurt içine ve yurt dışına hem Euro hem TL cinsi oldukça başarılı ihraçlar gerçekleştirdiklerini dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Program kapsamında önceki ihraçlarımız genellikle 5 yıl vadeli olurken, söz konusu işlemimiz 8 yıl vadeli olarak gerçekleşti. Böylelikle bu ihraç, şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz en uzun vadeli İTMK (covered bond) işlemi oldu. Bu tür uzun vadeli ve uygun maliyetli yeni yurtdışı kaynaklar, bankacılık sektörümüzün yapısal problemlerinden olan ‘vade uyumsuzluğunun’ en aza indirgenmesi noktasında oldukça faydalı olmaktadır. Türkiye’de açık ara en çok İTMK (covered bond) ihracı yapan banka olarak, sektördeki öncü konumumuz söz konusu en uzun vadeli yeni ihraç ile perçinlenmiştir. Bu vesile ile ihraç işlemine ve hazine işlemlerine katılan bankalara teşekkür ediyorum” dedi.

“Milli ekonomimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz"

Teminatlı yapısı nedeni ile İTMK (covered bond) ihraçlarında oluşan maliyetlerin diğer fonlama kaynaklarına göre oldukça düşük seviyede gerçekleştiğini belirten Özcan, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "VakıfBank olarak ülkemizde öncüsü olduğumuz İTMK (covered bond) ve diğer yapılandırılmış finansman ürünleri aracılığı ile yurtdışından hem TL hem YP cinsi, uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklar getirmeye ve bu kaynakları reel ekonomimizin kullanımına sunarak mili ekonomimizin “yanındaki güç” olmaya devam edeceğiz."