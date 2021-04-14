Vakıfbank 67 yaşını kutluyor

1954 yılında kurulan Vakıfbank, 67’nci kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Vakıfbank üst yönetiminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü manevi huzurunda ziyaret etmelerinin ardından yapılan hibrit etkinlikte Vakıfbanklı 1.500 üst düzey yönetici, dijital olarak bir araya geldi.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yaptığı açıklamada “Asırların emanetçisi Vakıfbank, bugün 67 yaşını tamamlıyor. Pandemi koşulları bizi iki yıldır aynı salonda buluşmaktan alıkoyuyor olsa da biz her zaman ve her koşulda gücünü gösteren büyük bir aileyiz. Bankamızın 67 yıllık tarihi nice başarılarla dolu. Aklımızı, yüreğimizi ve emeğimizi ortaya koyarak, hep birlikte inşa ettiğimiz başarılar saymakla bitmez. 84 milyonun daima yanında olmak bizim tarihi görevimiz. Taşıdığımız bayrağın büyük sorumluluğunun bilincindeyiz” diye konuştu.

Vakıfbank’ın 2020 yılında, aktif büyüklüğünü yüzde 66,6 artırarak 700 milyar TL’ye çıkardığına ve bu şekilde Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olduğuna dikkat çeken Üstünsalih, şunları söyledi: “Bankamız, 67 yıllık tarihi boyunca ülkemizin kalkınmasına, refah seviyesinin artmasına katkıda bulunmuş; özellikle zorlu dönemlerde reel sektöre ve hanelere desteğini daha da artırmıştır. İçinden geçtiğimiz pandemi döneminde de aynı şevk ile çalışmayı sürdürdük. Finansal sistemin sağlıklı şekilde çalışması ve kaynakların doğru alanlarda kullanılması için var gücümüzle çalıştık. Ürün ve hizmetleriyle reel ekonomiye katma değer sağlayan sektörleri kesintisiz şekilde destekledik. Bireysel tarafta yerli üretimin ve sosyal hayatın desteklenmesine yönelik paketler açıkladık. Önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisinin ve müşterilerimizin yayında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.”