Vakıfbank, akıllı asistanı VİBİ'yi kullanıma sundu

01 Kasım 2019

VakıfBank, dijital platformunun yeni ürünü ViBi’yi düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. VakıfBank’ın dijital dünyadaki sesi ViBi, müşteri alışkanlıklarını analiz ederek kişiye özel asistanlık hizmeti verecek. ViBi, pek çok işlemi tek başına tamamlayabiliyor. ViBi ile para transferi, kredi başvurusu, QR kodla para çekme-yatırma, taksitli ve nakit avans, sanal kart bilgileri ve limit belirleme, güncel kur bilgileri, dönüştürücü ve parite, varlık durumu bilgilerine erişim, piyasa bilgileri öğrenme ve kredi kartı borç bilgileri sorgulamak mümkün.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bugünün ihtiyaçlarına göre ‘yarını kodlamak’ da bize yeterli gelmiyor. Müşteri beklentilerini ve teknolojinin bizi nereye götürdüğünü sürekli analiz ediyoruz. Blokzincir, açık bankacılık, yapay zekâ, robotik yazılım gibi kavramlar artık Bankacılık uygulamaları içinde çok hızlı bir şekilde konumlanıyor. Tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Müşteri odaklı oyun kurucu olmak istiyoruz”

VakıfBank Ar-Ge merkezinin haziran ayında faaliyetlerine başladığına dikkat çeken Üstünsalih, müşteri ve çalışanlarının hayatını kolaylaştıracak uygulamaları, etkin bir şekilde bünyelerine kattıklarını ifade etti.

VakıfBank’ın, kendi bankacılık yazılımını kendi kaynakları ile kodlayarak sektöre öncülük eden bir banka olduğunu vurgulayan Üstünsalih, yenilikçi bir vizyonla hareket ederken en büyük zenginliklerinin nitelikli insan kaynağı olduğunu söyledi. “Dijitalleşmeyi sadece bir süreç, yetkinlik olarak görmüyoruz" diye konuşan Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:

“Dijital olmak için değil, dijitalle gelen yeni iş yapma şekillerini ve teknolojileri kullanarak, sektörde bir ‘müşteri-odaklı oyun kurucu’ olmak istiyoruz. Ailemizin en yenilikçi ve en teknolojik üyesi olan ViBi, müşterilerimizle mobilde buluştu. ViBi ile müşterilerimizin yanındaki güç olmayı yeni bir boyuta taşıyoruz. Kendisini yapay zekâ olarak değil, yapan zekâ olarak isimlendiriyoruz. Müşterilerimizi dinleyen, anlayan ve ihtiyaçlara etkin çözümler sunan asistanımız, bundan sonra hayatımızın merkezinde olacak. ViBi sektördeki ilk uygulamalardan biridir. Ve memnuniyetle ifade edebilirim ki; birçok açıdan da sektördeki en iyi uygulamadır.”

‘Müşterisini en iyi anlayan bankacılık asistanı’

ViBi’nin bankacılık sektöründeki en teknolojik asistan olduğu bilgisini veren VakıfBank Dijital Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ise, “Müşterisini en iyi anlayan sesli bankacılık asistanı ViBi’dir. Her şeyden önce ViBi, salt bir yapay zekâ değildir, dinleyen, anlayan ve yapan bir zekâdır” dedi.

ViBi’nin yüzde 100 yerli bir yazılım olarak geliştirildiğine de vurgu yapan Merdan, ViBi’nin kullanıcılar ile interaktif bir şekilde iletişim kurup, bankacılık işlemleri için en doğru yönlendirmeyi de yapabildiğinin altını çizdi. “Konuşma hızınız ve biçiminiz nasıl olursa olsun, söylediklerinizi anlamlandırır ve işlemlerinizi sürdürür” diyen Merdan, “Daha basit bir ifadeyle, ilk kez karşılaştığınız ve aynı dili kullandığınız bir insan, sizi ne kadar anlıyorsa ViBi de sizi o kadar iyi anlar. Telefonun işletim sisteminden bağımsız çalışır. VakıfBank Mobil’in yüklü olması dışında başkaca bir yazılıma ihtiyaç duymaz. Tamamen güvenlidir. Aktif olmadığı anlarda dinleme ya da ses kaydı yapmaz. Verileri kimseyle paylaşmaz” diye konuştu.