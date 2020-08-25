VakıfBank, entegre faaliyet raporuyla dört ödül aldı

25 Ağustos 2020

VakıfBank'ın hazırladığı entegre faaliyet raporu ile 75’ten fazla ülkenin katıldığı ve dünyanın en kapsamlı faaliyet raporları yarışması olarak görülen Annual Report Competition (ARC) Ödülleri'nde 'Fotoğraf' ve 'İç Tasarım' dallarında iki altın ödüle layık görüldüğü bildirildi. Ayrıca VakıfBank, 'Özel' ve 'Çevre' dallarında ise iki gümüş ödül aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre VakıfBank, 'Faaliyet raporlarının Oscar'ı olarak bilinen, dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışması Annual Report Competition (ARC) Ödülleri'ne iki dalda ödüle layık görüldü. Hazırladığı Entegre Faaliyet Raporu ile Fotoğraf ve İç Tasarım dallarında iki altın ödüle layık görülürken VakıfBank, Özel ve Çevre dallarında ise iki gümüş ödül aldı.

"Sektöründe ilk ödül"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, VakıfBank’ın Fotoğraf ve İç Tasarım dallarında kazanmış olduğu iki altın ödülün ARC Ödülleri’nin bankacılık sektöründe tek ödül olduğuna dikkat çekti.

"VakıfBank'ın değerlerin bankası olduğunu aldığı bu yeni ödüllerle de kanıtlamış oldu" diyen Merdan, "Sadece kar odaklı değiliz. Faaliyetlerimizi insana ve doğaya saygılı, sosyal sorumluluk anlayışla yürütüyoruz. Hazırladığımız Entegre Raporumuzla dünyanın bu alandaki en önemli kuruluşu ARC tarafından iki altın iki de gümüş ödüle layık görülmemiz gurur verici. Fotoğraf ve iç tasarım dallarındaki ödüllerimiz, bankacılık sektöründe bir ilk oldu. Bu anlamda da ARC yetkilileri bizi ayrıca tebrik etti. Pek çok ilke imza atan bir banka olarak bu da bizi ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

“Vizyoner yaklaşımımız görüldü”

Sahip oldukları yenilikçi anlayışı sadece ürün ve hizmetlerinde değil, aynı zamanda bunların raporlanmasında da gösterdiklerini dile getiren Ferkan Merdan, "Dünya artık daha entegre bir bakış açısı istiyor. Bir şirketin tek başına kar etmesi değerlendirilmesi için yeterli olmuyor. Bankacılık yaparken doğa ve içindeki tüm canlıların haklarını da gözetip gözetmediğiniz de önemli oluyor. Küresel banka olmak için böyle vizyoner bir bakış gerekiyor. Bu ödüller de VakıfBank olarak bizim vizyoner bakış açımızın ne kadar doğru bir noktada olduğunu ispatlıyor.” dedi.