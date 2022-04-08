Vakıfbank, İFM için genel müdürlük hizmet binası alacak
Vakıfbank, genel müdürlük hizmet binası için kullanılması planlanan projeye 930 milyon lira ödeyecek.
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Vakıfbank, İFM için Vakıf Gayrimenkul’a ait projeyi satın aldı
Vakıfbank, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi kapsamında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na ait projenin satın alınması için yetki verdi.
Bankadan KAP’a yapılan açıklamaya göre Genel Müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan projenin 52 katlı bloğundaki 25.718 metrekarelik alan 930 milyon TL+KDV’ye satın alınacak