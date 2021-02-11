Vakıfbank, sanayiciyi 40 milyar liralık Çıpa Kredisi ile destekleyecek

Fikri CİNOKUR

ANTALYA-Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ı ziyaret ederek Vakıfbank’ın, toplam 40 milyar lirayı bulan, sanayicilerin finansmana erişimi için sağlanan Çıpa Kredisi hakkında bilgi verdi.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, kamu bankalarının pandemi döneminde özveri ile çalıştığını ve iş dünyasına önemli destekler sağladığını ifade etti. Pandeminin ilk döneminde alınan kredilerin 6 ay ödemesiz 3 yıl vade yerine, 1 veya 2 yıl ödemesiz 5 ya da 7 yıl vadeli olması gerektiğini çok kez dile getirdiklerini ifade eden Bahar, şunları kaydetti: “Devletimiz ilave KGF destekli işletme kredileri ile bu süreyi ileri atabilmek adına çok doğru bir süreç başlattı. Vakıfbank’ın sanayicinin finansmana erişimini kolaylaştıracak, üretimin, yatırım ve istihdamın artmasına vesile olacak hamlesini, memnuniyetle karşıladık. Özellikle yatırım kredilerinin 72 ay vadeli sunulması çok değerli. Bu istihdam artışına katkı sağlayacak önemli bir unsurdur.”

"Bankalara büyük iş düşüyor"

ATSO Başkanı Davut Çetin de Antalya ekonomisinin toparlanması için bankalara büyük iş düştüğünü vurguladı. Kira, vergi ve ödemeler işlerken, kasaya giren para olmadığını ifade eden Çetin, “Kent olarak turizmde zirveyi yaşadığımız 2019 yılının ardından dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle ekonomik anlamda kayıp bir yılı geride bıraktık. Antalya’nın turizme bağlı ekonomisi bu süreçte çok büyük bir hasar yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Antalya için artık bu yılın toparlanma yılı olmasını istiyoruz. Bu toparlanma sırasında bankalarımıza da çok büyük görevler düşüyor. ATSO üyelerinin finansmana ve krediye ulaşması, pandeminin başında olduğu gibi şu anda da çok önemli” yorumunu yaptı.

“Küçük otellere renovasyon kredisi verilmeli”

Şehirlere özel kredi paketlerinin de oluşturulmasını isteyen Çetin, şöyle devam etti: “Pandemi sonrasında özellikle gelişen butik turizm ve eko turizmin geliştirilmesi için küçük otellere renovasyon kredisi çok yararlı olur. Küçük ve orta ölçekli seyahat acentelerimizin teminatsız kredi desteği ihtiyacı devam ediyor. Bu sektörlerdeki üyelerimizin pandemi sonrası dönemine hazırlanması ve ayakta kalabilmesi için düşük faizli ve kolay ulaşılır kredilere ihtiyacı var.’’

Vakıfbank Akdeniz Bölge Müdürü Mehmet Arıöz ise banka olarak pandeminin başından bugüne kadar ellerinden gelen desteği sağladıklarını söyledi. Arıöz, “Şimdi de üretim, yatırım ve ihracata dönük faaliyetleri desteklemek amacıyla 40 milyar TL’lik bir kredi paketini hayata geçirdik. Yeni kredi ile imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak olan firmalar başta olmak üzere, stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara TL ve döviz olarak düşük faizli finansman desteği sağlanacak.” Açıklamasını yaptı.

Bu kredinin 72 ay vadeli 1 yıl ödemesiz olduğuna dikkat çeken Arıöz, “Bu kredimiz TCMB politika faiz oranına endeksli şekilde kullandırılacak olmasıyla Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip. ‘Çıpa Kredisi’ faiz oranı, MB politika faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek, kredi vadesi boyunca faiz artışı yapılmayacaktır” dedi.