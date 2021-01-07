VakıfBank SKY Limit'li müşteri sayısı 1 milyona ulaştı

VakıfBank'ın yenilikçi ürünü SKY Limit, uygulamanın başlamasından bu yana büyük bir ilgiyle karşılaştı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre sektör, meslek ve gelir gibi özelliklerine göre belirlenen 1 milyon VakıfBank müşterisi, kendilerine özel tanımlanan yüksek kredi limitlerini yöneterek SKY Limit ile ihtiyaçlarını finanse etmenin avantajını yaşadı.

VakıfBank müşterileri, daima hazır SKY limitlerini istedikleri gibi yöneterek yüksek limitli bu ürünü konut kredisi, ek hesap, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi gibi farklı alanlarda kullanabilme imkanına sahip oldu.

"Müşterilerimizin her türlü kredi ihtiyacını online olarak karşılıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, "Geçtiğimiz aylarda başarısı Stevie Uluslararası İş Ödülleri tarafından da tescillenen SKY Limit'in yaygınlaşmasından son derece memnunuz. Dijital değişim dönüşümümüz kapsamında geliştirdiğimiz SKY Limit'in müşterilerimiz tarafından kısa sürede benimsenmesi ve aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri mutlu ediyor. Bu ürünümüzle müşterilerimizin her türlü kredi ihtiyacını self servis bankacılıkla online olarak karşılıyoruz. Kendilerine tanımladığımız limitlerin yüksek olması da müşterilerimiz için ayrı bir avantaj sağlıyor. Böylece SKY Limit tanımlı müşterilerimiz, başvuru ve onay gibi süreçlerle vakit kaybetmedikleri gibi geniş limitlerle de ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor."

SKY Limit sayesinde müşterilerin harcama yaparken daha hızlı karar alabildiklerini belirten Çelebi, "Sektör, meslek ve gelir gibi özelliklerine göre belirlediğimiz müşterilerimize çalıştıkları kurum ile buralardaki görev ve unvanlarına göre özelleştirilmiş geniş limitler tanımlıyoruz." dedi.

Limit önceden tanımlandığı için harcama planlarının da ona göre yapılabildiğini aktaran Çelebi, "Müşterilerimiz, hazır kredi limitlerini ek hesap, kredi kartı, konut kredisi ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı kredi ürünlerine dağıtabiliyor. VakıfBank Mobil ya da şube aracılığıyla bu işlemler gerçekleştirilirken, ihtiyaç kredilerinde de avantajlı hizmetler sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ve benzeri ürünlerimizi daha geniş kitlelerin kullanımına sunmaya ve kişiye özel çözümler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.