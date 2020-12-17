VakıfBank ve AFD'den 200 milyon euroluk anlaşma

VakıfBank ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) arasındaki, Türk bankacılık sektörünün en büyük tutarlı ‘Yeşil Konut Projesi’ olma özelliğini taşıyan anlaşma kapsamında, iki dilimde kullandırılması planlanan kredinin vadesi ilk 3 yıl anapara ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl olarak belirlendi.

Sağladığı uluslararası kaynaklarla sektörüne öncülük eden VakıfBank, ülke ekonomisine değer katan anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye’de enerji verimliliği yüksek konut sayısını artırmayı amaçlayan VakıfBank, AFD ile ‘Yeşil Konut Projesi’ni hayata geçirdi. Yapılan anlaşma ile sağlanan 200 milyon Euro, sektörünün en yüksek ‘Yeşil Konut Kredisi’ olma özelliğini taşıyor.

VakıfBank ve AFD üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Bankanın Genel Müdürlüğünde bir imza töreni düzenlendi. Törende konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “AFD ile işbirliğimizin son halkası olan 200 milyon euro tutarındaki ‘Yeşil Konut Projesi’ kapsamında kredi anlaşmasını imzalamış olmaktan oldukça memnuniyet duyuyorum. Hatırlanacağı gibi AFD ile ilk iş birliğimiz 2017 yılında imzaladığımız kredi ile başlamıştı. Şimdi ise ülkemiz için çok önemli olan ‘Yeşil Konut Projesi’ için yeni bir anlaşma imzalamış bulunmaktayız” dedi. Söz konusu kredinin Türk bankacılık sektöründe şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tutarlı ‘Yeşil Konut Kredisi’ olduğuna dikkat çeken Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca, eylül ayında Dünya Bankası ile imzaladığımız kredinin ardından, böylesi zorlu bir yılda dahi uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla imzaladığımız ikinci kredidir. Uluslararası piyasalarda olduğu kadar, sürdürülebilir bankacılık alanında da attığımız adımlar ve yaptığımız çalışmalarla Türk bankacılık sektöründe oldukça aktif ve öncü bir konuma sahibiz. Bu alanda son olarak Aralık ayının başında 750 milyon dolar tutarında mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk Sürdürülebilir Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirmiştik. Şimdi de AFD ile imzalamış olduğumuz ‘Yeşil Konut Projesi’ kredisi, sürdürülebilirlik alanında güçlü adımlar atmaya devam ettiğimizin somut bir göstergesidir.”