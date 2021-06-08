Vakıfbank ve Kalkınma Bankası ihaleleri için 'borçsuzluk' şartı

DÜNYA - ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliğinin, Amme Alacakları Ödenmeden Yapılamayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları başlıklı bölümünde değişiklik yaptı.

Buna göre Vakıflar Bankası ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile bunların doğırudan veya dolaylı olarak yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapım ihalelerine katılan şirketlerden de amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanunun’unn 22-A maddesinde yer alan vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartı aranacak.

Yapılan başka bir düzenleme ile 25 Kasım 2020’de çıkarılan kanun ile maden arama ve işleme ruhsatlarının verilmesine ilişkin de ‘borçsuzluk şartı’ getirilmesine ilişkin yapılan düzenleme, tebliğe eklendi.