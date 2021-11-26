Vakıfbank'a 650 milyon dolarlık yeni kaynak

VakıfBank, 16 ülkeden 27 bankanın katılımıyla 296 milyon dolar ve 313,5 milyon avrodan oluşan toplam 650 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, nisan ayının ardından yılın ikinci sendikasyon kredisini de sürdürülebilir performans kriterlerine dayalı olarak yeniledi. Böylece bankanın tüm sendikasyon kredileri, sürdürülebilirlik kriterleriyle dönüştürülmüş oldu.

SMBC ve Standard Chartered Bank'ın sürdürülebilirlik koordinatörü olduğu, Emirates NBD'nin ajan banka olarak görev aldığı ve koordinatörlük görevini The Commercial Bank Qatar ile First Abu Dhabi Bank'ın üstlendiği kredi işlemine 16 ülkeden 27 banka katılım sağladı. 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti "Libor+215 baz puan", avro maliyeti ise "Euribor+175 baz puan" seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın, yılın ikinci sendikasyon kredisini de sürdürülebilir performans kriterlerine dayalı olarak yenileyerek sürdürülebilir temalı fonlamalardaki öncü konumunu devam ettirdiğini belirtti.

Yüzde 102 oranında yeniledikleri sendikasyon kredisinin, ülke ve VakıfBank'a duyulan güveni bir kez daha perçinlediğini vurgulayan Üstünsalih, "VakıfBank'ın güçlü bir muhabir ağı var. Nisan ayındaki 1,1 milyar dolarlık işlemle beraber 1,8 milyar dolara ulaşan sendikasyon kredimiz, güçlü muhabir ağımızın en önemli göstergesi." ifadesini kullandı.

Üstünsalih, sürdürülebilirliğin yalnızca dünyanın geleceğini değil, kurumların kısa vadeli performansını da olumlu etkileyen bir unsur olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Karbon emisyonumuzun azaltılması, elektrik tüketimimizde yenilenebilir kaynakların kullanımı ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Su Programına yapılacak raporlama taahhütlerini içeren sendikasyon kredimizin maliyeti, bu taahhütlerimizin ilgili dönemlerde gerçekleşmesi durumunda daha da aşağı seviyelere inecektir. Bankacılık faaliyetlerimizi, sürdürülebilirlik kriterlerimize uygun yürütme sözümüzün altına bu işlemle birlikte bir kez daha imza atmış olduk. VakıfBank, uluslararası kaynak temininde en aktif Türk bankası. Her alanda olduğu gibi uluslararası fonlama tarafında da yenilikleri ve fırsatları yakından takip ederek alternatifler üzerinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Mart ayında gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 750 milyon dolar tutarlı, Türk bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemi, ikicisini tamamladığımız sürdürülebilir eurobond ihracı ve sürdürülebilir sendikasyon kredileri ile fonlama alanında başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. Yurt dışından sağladığımız uzun vadeli, uygun maliyetli 14 milyar dolara ulaşan toplam kaynağımızla reel sektöre destek olmaya ve dış ticareti finanse etmeye devam edeceğiz."