VakıfBank'ın çoğunluk hissesi Hazine'ye geçiyor

04 Aralık 2019

Türkiye'nin aktiflerine göre dördüncü büyük bankası olan Vakıfbank'ın ana hissedarlarından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği, sermayenin yarısından fazlasını oluşturan A ve B grubu hisseler bir hafta içinde Hazine'ye devredilecek.

Bankanın KAP'a yaptığı açıklamaya göre yönetim kontrolünün değiştiren bu karar sonrası diğer hisselerin geri alınması için çağrı yükümlülüğü doğmayacak.

Resmi gazetede yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre hisseler Hazine ve Maliye Bakanlığı pay defterine kaydedilecek. Söz konusu paylar borsada işlem görmüyor.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda hisse devrinin diğer mülhak vakıflara ait olanları içermediği ifade edilerek, devredilen A ve B grubu hisselerin beher değerinin 9.4956 lira olarak belirlendiği belirtildi.

Reuters hesaplamalarına göre Hazine'ye devredilecek hisseler yaklaşık 13.9 milyar lira değerinde.

Vakıfbank'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre 2.5 milyar lira olan sermayesinin yüzde 58.62'sini A ve B grubu paylar oluşturuyor. A ve B grubu payların yüzde 58.51'i, yani neredeyse tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün elinde bulunuyor.

Vakıfbank'ın hisselerinin yüzde 25.22'si borsada işlem gören D grubu paylardan oluşurken, Vakıfbank emekli sandığının elinde yüzde 15.45 C grubu pay bulunuyor.



Vakıfbank üç büyük kamu mevduat bankasının en küçüğü konumunda bulunuyor. Diğer iki kamu bankasından Ziraat Bankası'nın tamamı, Halkbank'ın ise yüzde 51.06'sı Türkiye Varlık Fonu'na ait.

Borsada yüzde 2'nin üzerinde prim yaptı

Borsada işlem gören VakıfBank hisseleri, yüzde 2'nin üzerinde primli seyrediyor. Dün 5.09 liradan kapanan VAKBN, bugün 5.27 liraya kadar çıktı.