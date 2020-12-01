Vakıfbank'ın tahvil ihracında talep toplama tamamlandı

Vakıfbank, nominal tutarı 750 milyon dolar olan tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama sürecinin tamamlandığı duyurdu. Banka, itfa tarihi 8 Ocak 2026 olan sabit faizli 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisinin yüzde 6,625, kupon oranının yüzde 6,5 olarak belirlendiğini bildirdi.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde: "Mevduat bankaları arasında bir ilk olan sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 8 Ocak 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi 6,625%, kupon oranı %6,5 olarak belirlenmiştir"

Vakıfbank, uluslararası yatırımcılarla görüşmeler düzenlemesi amacıyla Standard Chartered Bank, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., SMBC Nikko Capital Markets Limited, UniCredit Bank AG'yi yetkilendirmişti.