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VakıfBank'ın yönetim kurulu belirlendi

Vakıfbank'ta Abdülkadir Aksu, Abdi Serdar Üstünsalih ve Şahap Kavcıoğlu 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi.

VakıfBank'ın yönetim kurulu belirlendi
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Vakıfbank, Abdülkadir Aksu, Abdi Serdar Üstünsalih ve Şahap Kavcıoğlunun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verdi.

VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada, bankanın olağan genel kurul toplantısında Abdülkadir Aksu, Abdi Serdar Üstünsalih, Şahap Kavcıoğlu, Adnan Ertem, Şahin Uğur, Dilek Yüksel, Serdar Tunçbilek'in, Sadık Yakut ve Cemil Ragıp Ertem'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildiği bildirildi.