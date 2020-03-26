VakıfBank’tan fotoğraftaki IBAN’a çözüm

26 Mart 2020

VakıfBank, yenilikçi ürünü IBAN okuma ile günlük hayata dokunmayı hedefliyor. Bireysel ya da Ticari Mobil uygulamasını kullanan VakıfBank müşterileri, fotoğraf, PC ya da telefon ekranında olduğu için kopyalanamayan IBAN numaralarını artık tek tek yazmak zorunda kalmıyor. VakıfBank’ın sunduğu IBAN Okuma özelliği sayesinde, IBAN numaraları kamera vasıtasıyla okunuyor ve ilgili alana otomatik olarak aktarılıyor. Böylece EFT, havale gibi işlemler daha hızlı gerçekleşiyor.

Para göndermede kolaylık sağlıyor

IBAN Okuma özelliği ile ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “VakıfBank olarak dijital ile gelen yeni iş yapış yöntemlerini, uygulamaları ve yepyeni teknolojileri kullanarak yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Teknolojiyi günlük hayatta karşılaşılan sorunları çözmek, sahadan aldığımız geri bildirimlerle tespit ettiğimiz müşteri talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyoruz. Bu bakış açısıyla IBAN Okuma özelliğini geliştirdik. Para göndermeyi kolaylaştırdık” dedi.

Kamera okuyup ilgili alana aktarıyor

Merdan şöyle devam etti;“Pek çoğumuzun karşılaştığı bir sorunu burada pratik şekilde çözüyoruz. Fotoğraf, PC ya da telefon ekranında olduğu için tek tek yazmak zorunda kalınan IBAN numaralarını artık bir kamera vasıtasıyla okutarak ilgili alana kopyalıyoruz. Para gönderme işlemi sırasında pratik bir şekilde yapılabilen bu özellikle müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz.”