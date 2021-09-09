Vakıfbank’tan ihraç için yetkilendirme

Vakıfbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada uluslararası tahvil yatırımcılarına 5 yıl vadeli 500 milyon ABD doları tutarında “Sürdürülebilir Tahvil” ihracı düzenlenmesi için 7 finans kuruluşuna yetki verdiğini duyurdu.

Açıklamada, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, Erste Group Bank, ICBC Standard Bank, MUFG Securities EMEA, QNB Capital ve Societe Generale'i yetkilendirdiğini açıkladı. Bankacılar ilk getiri beklentisinin yüzde 6,125 ile yüzde 6,25 aralığında olduğunu ifade etti. İhracın bugün tamamlanması bekleniyor.