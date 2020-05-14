VakıfBank’tan kimlik kartıyla anında temassız işlem

14 Mayıs 2020

Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi dijital çözümler geliştiren Vakıfbank, temassız ödeme alanında bir yeniliğe daha imza atıyor.

Bilgi teknolojilerindeki bilgi birikimini müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi ürün ve hizmetlere çeviren VakıfBank, sektörde bir ilki daha gerçekleştirdi. VakıfBank müşterilerinin internet bankacılığını kullanmak için artık şubeye gitmesine ya da çağrı merkezini aramasına gerek yok. VakıfBank Mobil ve internet bankacılığına kayıt olmak ya da yeni şifre almak isteyenler, NFC (Near Field Communication) özellikli cihazlarından VakıfBank Mobil üzerinden yeni çipli kimlik kartlarını okutarak işlemlerini tamamlayabiliyor.

Kredi kartı ya da bankomat kartı olmayanlar için de büyük kolaylık sağlayan uygulamadan yararlanmak isteyenler VakıfBank Mobil’i telefonlarına yükleyerek işlemlerini hızlı ve bir güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Self servis bankacılık

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "Dijital kolaylaştırır" yaklaşımıyla her geçen gün müşterilerine yenilikler sunduklarını belirterek, "Dijital alandaki güçlü alt yapımız ve yenilikçi hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinde de ön plana çıktığı gibi teması azaltan teknolojilere yatırım yapıyoruz. Yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla VakıfBank Mobil üzerinden aktivasyon yapmaya imkan sağlayan yeni uygulamamız ile de müşterilerimizin şubeye gitmeden, çağrı merkezini aramadan hızlı ve kolay bir şekilde şifre işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Böylelikle müşterilerimiz, tüm bankacılık işlemlerini dijital kanallarımızdan yapmaya hemen başlayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Merdan, bu uygulamanın sektörde bir ilk olduğunu kaydederek, “Yeni teknolojileri bankacılık alanında uygulamak için atak davranıyoruz. VakıfBank’ın güçlü dijital kanallarında her gün milyonlarca müşterimiz işlem yapıyor. Bugün itibarıyla bankamızdaki işlemlerin yüzde 94’ü şube dışı kanallardan gerçekleşiyor. Sadece VakıfBank Mobil’i aktif olarak kullanan müşteri sayımız 5,7 milyonu aşmış durumda. Sesli asistanımız ViBi ile VakıfBank Mobil’de sesli yönlendirme teknolojisi ile de çağrı merkezimizde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bu ve benzeri teknoloji gücümüzle pandemi döneminde artan yoğunluğa karşın hizmet kalitemizi korumayı başardık. NFC teknolojisini kullanarak hayata geçirdiğimiz yeni uygulamamızla da dijital kanallarımızın kullanımını daha da kolay hale getirdik. Bugünden sonra da yenilikçi teknolojilere hızla adapte olup ürünleştirme kabiliyetimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.