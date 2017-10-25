VakıfBank’tan TROY ve Discover ortak logolu Bankomat kart

25 Ekim 2017

VakıfBank, TROY (Türkiye’nin Ödeme Yöntemi) ve Discover Finansal Hizmetler ile gerçekleştirdiği iş birliği neticesinde Bankomat kartlarını uluslararası işlemlerde de kullanıma açtı.



TROY ve Discover ortak logolu VakıfBank Bankomat kartlarıyla 185 ülkede, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1.9 milyonun üzerinde ATM’de bütün bankacılık işlemleri yapılabilecek.

"Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz”

VakıfBank Ödeme Sistemleri ve Dijital Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Yeşil konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu işbirliği ile Türkiye’de bir ilke imza attığımız için de ayrıca mutluyuz. Gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde TROY ve Discover ortak platformuna dahil olan Bankomat Kart sahiplerimiz, 185 ülkede, 1.9 milyonun üzerinde ATM’de vadesiz hesaplarından kolaylıkla para çekebilecek, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında alışverişlerini sorunsuz bir şekilde yapabilecek. Müşterilerimize özel ayrıcalıklı hizmetler sunmaya, ülkemize katma değer yaratacak çalışmalar üretmeye devam edeceğiz" dedi.