Vatandaş aldı; şirketler sattı

08 Ekim 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Merkez Bankası 2 Ekim haftasına ait para banka istatistiklerine göre, vatandaşların hesabındaki döviz tutarı bir önceki haftaya göre küçük bir artış kaydetti. Yurtiçi yerleşiklerin bankadaki yabancı para mevduat tutarı 96 milyon dolarlık artışla 217 milyar 839 milyon dolara yükseldi.

Hesaplardaki döviz tutarının yatay seyrine rağmen vatandaşların dolar ve euro hesaplarında bir önceki haftaya göre düşüş yaşandı. Dolar hesaplar 370 milyon dolar euro hesapların dolar karşılığı ise 184 milyon dolar azaldı. Bu yaşanan düşüşü kıymetli maden hesabındaki 700 milyon dolarlık artış karşıladı.

Bireysel hesaplardaki döviz arttı, tüzel hesaplardaki döviz azaldı

Bankalardaki döviz hesaplarında bulunan 17 milyar 839 milyon doların yüzde 62'sine denk gelen 136 milyar 116 milyon dolarını bireysel hesaplar oluşturdu. Kalan yüzde 38'lik kısmı olan 81 milyar 723 milyon doları ise tüzel hesaplardan oluşuyor. Geçtiğimiz hafta, bireysel hesaplardaki döviz tutarında 1 milyar 247 milyon dolarlık artış yaşanırken tüzel hesaplarda ise 1 milyar 151 milyon dolarlık düşüş yaşandı.

Döviz türleri bakımından ele alındığında dolar cinsi hesaplar 370 milyon dolar gerileyerek 117 milyar 902 milyon dolara; euro hesapların dolar karşılığı 184 milyon dolar düşerek 62 milyar 596 milyon dolara; diğer döviz türlerinden hesaplardaki tutar ise 59 milyon dolar düşüşle 3 milyar 987 milyon dolara indi. Ayrıca kıymetli maden depo hesaplarındaki döviz tutarı ise 709 milyon dolar arttı ve 33 milyar 354 milyon dolar oldu.