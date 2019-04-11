Vatandaş ilk kez dolar sattı

11 Nisan 2019

Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Nisan ile biten haftada yaklaşık 800 milyon dolar azalışla tarihi zirvesinden 181.13 milyar dolara geriledi.

İşlemciler geçen hafta bireysellerin uzun bir aradan sonra ilk kez TL talebi olduğunu belirtmişlerdi.

Geçen hafta bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 109.25 milyar dolarlık tarihi zirveden 121 milyon dolar azalışla 109.13 milyar dolara geriledi. Kurumlarınki ise 678 milyon dolar azalışla 71.99 milyar dolara düştü.

En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller takip eden 25 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırmışlardı. Söz konusu 25 haftada bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları yaklaşık 19.5 milyar dolar büyüdü.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kâr amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ve beklentilerdeki bozulma nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan TL mevduat getirilerinin enflasyonun altında kalması da yurt içi yatırımcıları döviz birikimine yönlendiriyor.

Kaynak: Reuters