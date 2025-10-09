Altın yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatları artacak mı? Gram, Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın, ekonomik ve siyasi gelişmelerin etkisiyle 1979 yılından bu yana en iyi yılını yaşıyor. Ons altın fiyatları 4 bin doların üzerine çıkarken ons altın ve dolar/TL kurunun etkili olduğu gram altın fiyatları da rekor üzerine rekor kırıyor.

Ons altın fiyatları 4 bin 59 dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken gram altında ise yeni zirve 5 bin 443 lira oldu.

Gramda her yeni günde yeni bir rekor seviyenin kaydedilmesi vatandaşın altına olan talebini artırıyor. Kapalı çarşıda altın alım satım fiyatları arasındaki makas 500 TL'ye kadar çıkarken altın yatırımcısının bu farka rağmen altın talebine devam ettiği belirtiliyor.

'1972-1978 fiyat hareketlerine benziyor'

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarına ve vatandaşın altın talebine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki yükselişin tahminlerden önce gerçekleştiğini belirterek "Bizim de beklentilerimizin çok üstünde bir seviyeye çok kısa zamanda geldik. Biz bu seviyeleri 2026’nın ilk çeyreği itibariyle bekliyorduk. Fakat biraz daha hızlı oldu" dedi.

Altındaki fiyat hareketlerini 1972 ile 1978 arasındaki fiyat hareketlerinin bir benzeri olduğunu söyleyen YıldırımTürk, "Bretton Woods anlaşmasının bitmesiyle beraber o dönemde altın 5-6 yıl içerisinde 32 dolarlardan 850 dolarlara çıktı. Şimdi de yine aynı dönemde aynı döneme benzer bir şey yaşıyoruz. Para birimine olan güven oldukça zayıf ve bu arada da tabii Amerikan Merkez Bankası da faiz indirim döngüsüne başladı. Bunun da altın üzerinde etkileri arttı. Merkez Bankaların ABD tahvillerinden çıkıp onun yerine altın alıyor olmaları altının bu seviyelere gelmesine neden oldu" dedi.

İç piyasada altına olan talep fırladı: İşte nedenleri...

Altında her gün bir önceki günden daha yüksek bir fiyat görüldüğünü söyleyen Yıldırımtürk, dışarda olduğu gibi iç piyasada da altına olan talebin arttığını söyledi.

Yıldırımtürk iç piyasadaki altın talebinin artmasına ilişkin şunları söyledi:

“Tabii içeride de özellikle kur korumalı mevduat sisteminin sonlandırılması, Merkez Bankası’nın bizde de faiz indirimi döngüsüne girmiş olması ve özellikle de kontrollü kur sisteminin de döviz fiyatlarında oldukça stabil bir seyir izlemesi etkili. Vatandaşların, enflasyona karşı ve bölgedeki jeopolitik gerginliklerin getirdiği tedirginliklerden de etkilenerek altına yöneldiğini görüyoruz.”

'Sattığımız altının parasını alırken vatandaş para kazanıyor'

Yıldırımtürk açıklamasında "Biz işletmemizde sattığımız altının parasını alırken alım yapanlar para kazanıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Yıldırımtürk vatandaşların orta ve uzun vadeli altın alımı yaptığı belirterek, "Zaten altını alayım da bunu satayım şöyle para kazanayım diyenler yok; paranın değerini korumak için altın alınıyor. Böylece vatandaş birey olarak kendi parasının değerini korumak için altına yöneliyor. Bu yönelme de talep oluşturuyor. Talep de fiyatta fark oluşturuyor" dedi.

Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar?

Yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle tarihi zirve serisine ara verdi.

Ons altın bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 4 bin 32 dolarda seyrediyor.

Aynı dakikalarda gram altın yüzde 0,2 azalışla 5 bin 408 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 446 liradan, Cumhuriyet altını 37 bin 642 liradan satılıyor.