Vatandaş TL mevduattan hiç bu kadar kaybetmemişti

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre kasımda TL mevduat TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 2,32 kaybettirdi. TÜİK’in veriyi hesaplamaya başladığı Ocak 1997’den beri ilk kez TL mevduat yatırımcısına aylık bu kadar kaybettirdi. Kasımda TL’deki sert değer kaybı ve yükselen enflasyon TL mevduatı tercih eden yatırımcıyı olumsuz etkiledi. TÜFE’ye indirgendiğinde kasımda BİST100, dolar, Euro ve küle altın yatırımcısına çift haneli getiriler sağladı.



TÜİK verilerine göre en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,10, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 15,93 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 6,69, dolar yüzde 6,08 ve Euro yüzde 4,28 yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 8,07 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 8,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 13,37, dolar yüzde 12,72 ve Euro yüzde 10,81 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 2,32 ve DİBS yüzde 2,80 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



Yıllıkta en yüksek reel getiri dolarda



Kasım verilerine göre yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,35 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,43 oranında yatırımcısına kaybettirdi.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 13,88, külçe altın yüzde 15,22, Euro yüzde 16,56, mevduat faizi (brüt) yüzde 27,60 ve DİBS yüzde 32,29 oranlarında yatırımcısına kayıp getirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 9,77, külçe altın yüzde 8,06 ve Euro yüzde 6,36 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 7,72 ve DİBS yüzde 13,70 oranlarında kaybettirdi.