Vatandaş yüksek fiyatı görünce sattı: Döviz hesapları bir haftada 8,9 milyar eridi

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Mart itibariyle 8 milyar 943 milyon dolar azalarak 223 milyar 667 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verisine göre döviz mevduatında 26 Mart haftasında 8 milyar 125 milyon dolar satış oldu.

Yerli yatırımcıdan bu denli yüklü bir satış da uzun yıllardır gelmiyordu. Merkez Bankası verilerine göre gerçek kişilerin toplam döviz mevduatı 7 milyar 226 milyon dolar azalarak 140 milyar 195 milyon dolara indi. Tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 1 milyar 717 milyon dolar azalışla 83 milyar 472 milyon dolara düştü. Gerçek kişilerin parite etkisi arındırılmış olarak döviz mevduatı 6 milyar 740 milyon dolar, tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak toplam döviz mevduatı da 1 milyar 385 milyon dolar geriledi.

Geçen hafta TCMB Başkanı Ağbal’ın görevden alınması sonrası dövizde hızlı yükselişler yaşanmıştı. Dolar/TL 8,47 ile geçen yılın kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Sonrasında hafta boyu 8 liranın altında seyreden dolar/TL, haftayı 8 liranın hafif üzerinde tamamlamıştı.