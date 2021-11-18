Vatandaşın döviz mevduatı 1.9 milyar dolar arttı

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre 12 Kasım ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 847 milyon dolar artarak 143 milyar 665 milyon dolara ve tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 19 milyon dolar artarak 91 milyar 502 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşik gerçek kişiler 9 hafta sonra ilk kez döviz alımı yaparken, tüzel kişiler 8 Ekim haftasından bu yana en güçlü döviz alımını yapmış oldu. Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 12 Kasım ile biten haftada 1 milyar 866 milyon dolar artarak 235 milyar 167 milyon dolar olarak gerçekleşti.

5 Kasım kapanışında 9.6884 olan TCMB dolar alış kuru, 12 Kasım tarihinde 9.9170 seviyesine yükseldi. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının TL karşılığı, 71.8 milyar TL artarak 2 trilyon 332,2 milyar TL oldu. Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı aynı dönemde 38,2 milyar TL artarak 1 trilyon 890,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece 12 Kasım ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı 0.3 puan artarak yüzde 55,2 oldu.