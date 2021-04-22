Vatandaşın döviz mevduatı iki haftadır yükseliyor

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası’nın yeni başkan ile ilk Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde TL’nin dolar karşısında 8.20 liranın altında hareket ettiği geçen hafta yerli yatırımcılar döviz mevduatını artırmayı sürdürdü.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 16 Nisan itibariyle 2 milyar 234 milyon dolar artarak 225 milyar 235 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verisine göre döviz mevduatında 16 Nisan haftasında 1 milyar 345 milyon dolar alım oldu.

Merkez Bankası verilerine göre gerçek kişilerin toplam döviz mevduatı 851 milyon dolar artarak 140 milyar 469 milyon dolara çıktı. Tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 1 milyar 383 milyon dolar artışla 84 milyar 766 milyon dolara yükseldi. Gerçek kişilerin parite etkisi arındırılmış olarak döviz mevduatı 594 milyon dolar, tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak toplam döviz mevduatı da 1 milyar 88 milyon dolar arttı.

Yabancı, geçen hafta tahvil aldı

Son iki haftadır TL varlıklarda net satıcı olan yabancı yatırımcılar ise bu hafta hisse senedi piyasasında sabit, Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) ise alıcı oldular. Merkez Bankası verilerine göre yabancılar 16 Nisan haftasında 164.9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 18 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı. DİBS’teki net alımın 172 milyon lirası ise repo işlemlerinden oluştu.

Yabancı yatırımcıların 9 Nisan itibarıyla 22 milyar 776,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 176,5 milyon dolar oldu. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 464 milyon dolardan 7 milyar 786,5 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurtdışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 264.7 milyon dolardan 282.7 milyon dolara yükseldi. Dolayısıyla, yabancıların 12 - 16 Nisan arası haftalık işlemleri 182.9 milyon dolar net alış olarak gerçekleşti.

Net rezervler 658 milyon dolar arttı

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 16 Nisan 2021 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 658 milyon dolar artarak 10 milyar 586 milyon dolar oldu. Böylece 2003’ten bu yana görülen en düşük seviyeden yükselişe başladı. Verilere göre Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 220 milyon dolar artarak 89 milyar 541 milyon dolara ulaştı.

Buna göre, 16 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artışla 49 milyar 686 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Nisan'da 49 milyar 377 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 89 milyon dolar azalarak 39 milyar 944 milyon dolardan 39 milyar 855 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 220 milyon dolar artarak 89 milyar 321 milyon dolardan 89 milyar 541 milyon dolara yükseldi.