Vatandaşlar aldı, şirketler sattı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 85,2 milyon dolar düşüş gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 210 milyar 417,4 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 30 Eylül ile sona eren haftada 210 milyar 332,20 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 203,10 milyon dolar artarak 127 milyar 724,30 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 288,20 milyon dolar azalarak 82 milyar 607,90 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 470 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 80 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 390 milyon dolar düşüş gösterdi.