Vatandaşlar döviz satıp altına döndü

27 Ağustos 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU



Merkez Bankası'nın 21 Ağustos haftasına ilişkin para banka istatistikleri, yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki tutarda düşüşe işaret etti. Geçtiğimiz hafta, bir önceki haftaya kıyasla 327 milyon dolar eriyen döviz hesapları 217 milyar 264 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dolar ve euro hesaplarındaki satış 1 milyar dolar civarı olurken kıymetli maden hesaplarındaki yaklaşık 700 milyon dolarlık artış, döviz hesaplarındaki düşüşü sınırladı.

Bankadaki döviz mevduatlarında bireysel hesaplardaki tutar 33 milyon dolar azalırken ticari hesaplardaki düşüş ise 294 milyon dolar oldu. Böylece bireyse hesaplardaki döviz hesaplarının toplam tutarı 134 milyar 262 milyon dolar olurken; tüzel hesaplardaki toplam döviz tutarı 83 milyar 2 milyon dolar oldu.

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Döviz cinsinden bakıldığında, dolar, euro ve diğer yabancı para birimlerinde de düşüş yaşandı. ABD Doları hesapların tutarı 588 milyon dolar azalarak 118 milyar 71 milyon dolara; euro hesapların dolar cinsinden karşılığı da 426 milyon dolar gerileyerek 63 milyar 166 milyon dolara geriledi. Dİğer yabancı para birimi hesaplar ise 15 milyon dolarlık düşüşle 1 milyar 845 milyon dolara indi. Kıymetli maden depo hesapların dolar karşılığı ise 702 milyon dolar artarak 32 milyar 182 milyon dolara yükseldi.