Vatandaşların döviz hesapları 1,6 milyar dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 590 milyon dolar azalarak 232 milyar 874 milyon dolara geriledi. Parite etkisinden arındırıldığında ise döviz hesaplarındaki düşüş 1 milyar 429 milyon dolar oldu.

Geçen hafta hem bireysel hem de ticari hesaplardan satış döviz satışı yaşandı. Bireysel vatandaşların döviz hesapları 741 milyon dolar; ticari hesaplar ise 849 milyon dolar geriledi