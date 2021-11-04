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  3. Vatandaşların döviz hesapları 1,6 milyar dolar azaldı
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Vatandaşların döviz hesapları 1,6 milyar dolar azaldı

Vatandaşların, bankalardaki döviz hesapları geçen hafta 1 milyar 590 milyon dolar geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 590 milyon dolar azalarak 232 milyar 874 milyon dolara geriledi. Parite etkisinden arındırıldığında ise döviz hesaplarındaki düşüş 1 milyar 429 milyon dolar oldu.

Geçen hafta hem bireysel hem de ticari hesaplardan satış döviz satışı yaşandı. Bireysel vatandaşların döviz hesapları 741 milyon dolar; ticari hesaplar ise 849 milyon dolar geriledi