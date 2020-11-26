Vatandaşların döviz hesapları 2,4 milyar dolar arttı, tarihi seviyeler görüldü

Merkez Bankası tarafından açıklanan 20 Kasım haftasına ait para banka istatistikleri yerli yatırımcıların döviz almaya devam ettiğine işaret etti. Verilere göre, yurt içinde yerleşl yatırımcıların bankalardaki döviz hesabı 2 milyar 386 milyon dolarlık artış kaydetti.

Merkez Bankası'nın 475 baz puanlık faiz artışı sonrasında kurlarda yaşanan çekilmeyle birlikte yerli yatırımcıların döviz hesaplarındaki hareketler merak ediliyordu.

Açıklanan son veriyle birlikte bu yıl yurt içi yerleşiklerin toplam döviz alım tutarı yaklaşık 34 milyar doların üzerine çıktı.

Bireysel yatırımcı 987 milyon dolarlık döviz aldı

Gerçekleştirilen 2,4 milyar dolarlık döviz artışının 2 milyar 771 milyon doları bireysel yatırımcıların hesabındaki artıştan kaynaklanırken ticari hesaplardaki döviz tutarı 385 milyon dolar geriledi. Son değişikliklerle birlikte bireysel yatırımcıların toplam döviz tutarı 143,9 milyar dolar ticari hesaplarınki ise 84,3 milyar dolar oldu.

Altın hesaplarındaki artış 1,4 milyar dolar

Döviz hesaplarında yaşanan nette 2,4 milyar dolarlık artışın 1,4 milyar doları altın hesaplarındaki artıştan 987 milyon doları ise dolar, euro ve diğer döviz türlerinde gerçekleşti.