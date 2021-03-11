Vatandaşların döviz hesapları 400 milyon dolar arttı

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Mart itibariyle 2 milyar 251 milyon dolar azalarak 230 milyar 424 milyon dolara geriledi. Ancak düşüş Euro ve altının dolar karşısındaki değer kaybından yaşandı. Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verisine göre döviz mevduatında 5 Mart haftasında 398 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası verilerine göre gerçek kişilerin toplam döviz mevduatı 1.8 milyar dolar gerilemeyle 146 milyar 935 milyon dolara, tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 441 milyon dolar düşüşle 83 milyar 489 milyon dolara indi. Gerçek kişilerin parite etkisi arındırılmış olarak döviz mevduatı 143 milyon dolar, tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak toplam döviz mevduatı da 254 milyon dolar arttı.

Verilere göre gerçek kişilerin dolar mevduatı 362 milyon dolar azalışla 75 milyar 719 milyon dolara geriledi. Gerçek kişilerin kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığı 856 milyon dolar düşüşle 33 milyar 994 milyon dolara, Euro hesaplarının dolar karşılığı 41 milyon dolar düşüşle 34 milyar 223 milyon dolara indi. Merkez Bankası hesaplamalarına göre gerçek kişilerin Euro mevduatları parite etkisinden arındırıldığında 31 milyon dolar, altın mevduatları 515 milyon dolar arttı.

Tüzel kişilerin dolar mevduatı da 441 milyon dolar azalışla 44 milyar 946 milyon dolara indi. Euro hesaplarının dolar karşılığı da 34 milyon dolar artışla 34 milyar 669 milyon dolara çıktı. Kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığında ise 76 milyon dolar azalma gerçekleşti. Parite etkisinden arındırılmış olarak tüzel kişilerin Euro mevduatı 618 milyon dolar, altın mevduatı ise 35 milyon dolar arttı.