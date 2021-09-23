Vatandaşların döviz hesapları 825 milyon dolar azaldı
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, geçen hafta yaşanan 825 milyon dolar düşüşle 237 milyar 297 milyon dolara geriledi.
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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 825 milyon dolar düşüş gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 238 milyar 122 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 17 Eylül ile sona eren haftada 237 milyar 297 milyon dolara geldi.
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