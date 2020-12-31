Vatandaşların döviz hesapları rekor tazeledi

Merkez Bankası tarafından açıklanan 25 Aralık haftasına ilişkin para banka istatistiklerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 702 milyon dolarlık artış kaydetti. Son artışla birlikte döviz hesaplarındaki tutar 234 milyar 804 milyon dolar ile rekor tazeledi.

Bireysel hesaplar arttı, tüzel hesaplar hafif geriledi

Hesaplar içinde gerçek kişilerin mevduatları 148 milyar 331 milyon dolara, tüzel kişilerin mevduatları ise 86 milyar 473 milyon dolar oldu. Bireysel hesaplar 729 milyon dolar artarken tüzel hesaplar 27 milyon dolar geriledi.