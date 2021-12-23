Vatandaşların döviz hesaplarında artış sürdü

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı gösterdi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 231 milyar 645,4 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 17 Aralık ile sona eren haftada 237 milyar 790,80 milyon dolara geldi.

TCMB, 17 Aralık ile biten işlem haftasına ait para ve banka istatistiklerini yayımladı. 17 Aralık haftasında yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduat hesapları 6,14 milyar dolar artarak 231,87 milyar dolardan 237,79 milyar dolara yükselerek eylül sonrası en yüksek seviyeye çıktı.

Toplam döviz mevduatları içinde en yüksek paya sahip olan gerçek kişilerin mevduatları son haftada 4,6 milyar dolar artarak 146,50 milyar dolara yükselirken tüzel kişilerin mevduatları da 1,5 milyar dolar artışla 91,28 milyar dolara çıktı.

Döviz kurlarının rekor tazelediği işlem haftasında yabancı para mevduatlarında son derece yüksek oranda artış oldu. Fakat bu hafta başında döviz kurları rekor seviyeleri görmesinin ardından çok sert düşüşe geçti. USD/TRY kuru 18,40 seviyesinden 10,22'ye geriledi. TL mevduatlarının da dövize endekslenmesiyle bu hafta döviz mevduatlarında büyük düşüş yaşanması bekleniyor. Bu haftanın verisi 25 Aralık'ta açıklanacak.

17 Aralık haftasında TL mevduatlardaki değişim ise şöyle oldu:

1 trilyon 891 milyar lira olan TL mevduatlar son haftada 60 milyar düşüşle 1 trilyon 831 milyar liraya gerieldi ve toplam mevduatlar içinde dövizin payı yüzde 66,39'a yükselirken TL'nin payı yüzde 33,61'e geriledi.

Aralık ayı içinde kurdaki yükselişe döviz satışı ile müdahale eden TCMB'nin net uluslaraası rezervleri son haftada 21,2 milyar dolardan 12,2 milyar dolara geriledi.